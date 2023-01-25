Затриманий колаборант із Миколаївщини намагався відкупитися від в'язниці

12:33 25 січня Київ, Україна

СБУ на Миколаївщині затримала поплічника окупантів, який хотів відкупитися від в'язниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисником є мешканець Снігурівки Миколаївської області, який після захоплення міста підтримав російських окупантів та допомагав їм продавати награбоване майно українців", - зазначають у СБУ.

Повідомляється, що під час досудового розслідування фігурант запропонував слідчому СБУ гроші за "сприяння" для уникнення кримінальної відповідальності.

"Після отримання пропозиції офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву. Правоохоронці викрили фігуранта на спробі передачі першої частини неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Колаборанту додатково повідомлено про підозру у пропозиції хабаря. Вирішується питання передачі матеріалів провадження до суду.