Затриманих росіян видворили з України

Раніше поліція України повідомила, що в ході спецоперації в Києві було затримано двох росіян за підозрою в плануванні злочинів
Влада України видворили за межі країни двох громадян Росії, затриманих напередодні поліцією. Про це в середу повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Нагадаємо! У вівторок, 7 липня, поліція України повідомила, що в ході спецоперації в Києві було затримано двох росіян за підозрою в плануванні злочинів. За даними поліції, вони нібито "прибули з метою здійснення ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні".
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