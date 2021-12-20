Затриманих росіян видворили з України

Раніше поліція України повідомила, що в ході спецоперації в Києві було затримано двох росіян за підозрою в плануванні злочинів

Влада України видворили за межі країни двох громадян Росії, затриманих напередодні поліцією. Про це в середу повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"8 липня оперативники департаменту стратегічних розслідувань з співробітниками Державної міграційної служби України примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі країни", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства.

Нагадаємо! У вівторок, 7 липня, поліція України повідомила, що в ході спецоперації в Києві було затримано двох росіян за підозрою в плануванні злочинів. За даними поліції, вони нібито "прибули з метою здійснення ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні".