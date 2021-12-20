Затримані ФСБ "агенти українських спецслужб" виявилися сім'єю з Тернопільщини та торговцем кави

Затримані напередодні ФСБ у Росії нібито агенти СБУ та військової розвідки виявилися 23-річним киянином та сім'єю Коваль з Тернопільщини.
Про це повідомляє Медуза.
У спілкуванні з журналістами киянка Мілана Цилик сказала, що почула на опублікованому ФСБ відео зізнання голос свого сина Олександра, який перестав виходити на зв'язок у жовтні, після того, як поїхав до РФ з діловою поїздкою, пов'язаною з продажем кави. Російські силовики стверджують, що 23-річний Олександр Цилик нібито займався організацією теракту у РФ.
Жінка розповіла, що сина вона оголосила у розшук в Україні, а невдовзі після зникнення звернулася до посольства.
Про це повідомляє Медуза.
У спілкуванні з журналістами киянка Мілана Цилик сказала, що почула на опублікованому ФСБ відео зізнання голос свого сина Олександра, який перестав виходити на зв'язок у жовтні, після того, як поїхав до РФ з діловою поїздкою, пов'язаною з продажем кави. Російські силовики стверджують, що 23-річний Олександр Цилик нібито займався організацією теракту у РФ.
Жінка розповіла, що сина вона оголосила у розшук в Україні, а невдовзі після зникнення звернулася до посольства.
Мати киянина не виключає, що її сина могли змусити оббрехати себе: "Я бачила відео свідчень, син читав, мабуть, раніше заготовлений текст і бачила, що на нього чинили тиск".
Щодо двох інших затриманих, то Зіновій та Ігор Ковалі – батько та син із Тернопільщини, які приїхали до РФ нібито, щоб за 10 тисяч доларів "зробити фото теплоелектростанції, автомобільних та залізничних мостів" за завданням СБУ, виявилися не єдиними "шпигунами" у сім'ї, з відеосвідчень чоловіків стає зрозумілим, що в сім'ї всі троє, включаючи матір, є агентами СБУ.
За версією силовиків РФ, СБУ завербувала 22-річного Ігоря Коваля та 6 жовтня 2021 року він зустрівся у Тернополі зі своїм вербувальником, для вибору оперативного псевдоніма та написання розписки про співпрацю із СБУ.
Того ж дня, як переконують російські силовики, вдома у Коваля, за його словами, сталася дивна розмова з батьком: той запитав у сина, як пройшла розмова з вербувальником, а потім зізнався, що й сам співпрацює з СБУ під псевдонімом. До розмови в якийсь момент приєдналася і мати Ігоря Ірина, яка теж зізналася синові у співпраці з українськими спецслужбами під псевдонімом "Школа".
Під час затримання у Зіновія та Ігоря Ковалів ФСБ нібито виявила зброю, яку, за словами опитаного журналістами експерта, можна купити у будь-якому магазині зброї.
СБУ твердження про затримання своїх агентів назвала фейком, який слід розглядати виключно як гібридну війну, в якій інформпропаганда та поширення брехні відіграють важливу роль.
Щодо двох інших затриманих, то Зіновій та Ігор Ковалі – батько та син із Тернопільщини, які приїхали до РФ нібито, щоб за 10 тисяч доларів "зробити фото теплоелектростанції, автомобільних та залізничних мостів" за завданням СБУ, виявилися не єдиними "шпигунами" у сім'ї, з відеосвідчень чоловіків стає зрозумілим, що в сім'ї всі троє, включаючи матір, є агентами СБУ.
За версією силовиків РФ, СБУ завербувала 22-річного Ігоря Коваля та 6 жовтня 2021 року він зустрівся у Тернополі зі своїм вербувальником, для вибору оперативного псевдоніма та написання розписки про співпрацю із СБУ.
Того ж дня, як переконують російські силовики, вдома у Коваля, за його словами, сталася дивна розмова з батьком: той запитав у сина, як пройшла розмова з вербувальником, а потім зізнався, що й сам співпрацює з СБУ під псевдонімом. До розмови в якийсь момент приєдналася і мати Ігоря Ірина, яка теж зізналася синові у співпраці з українськими спецслужбами під псевдонімом "Школа".
Під час затримання у Зіновія та Ігоря Ковалів ФСБ нібито виявила зброю, яку, за словами опитаного журналістами експерта, можна купити у будь-якому магазині зброї.
СБУ твердження про затримання своїх агентів назвала фейком, який слід розглядати виключно як гібридну війну, в якій інформпропаганда та поширення брехні відіграють важливу роль.
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