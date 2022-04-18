Затриманому рік тому шпигуну "ЛНР" присудили 8 років позбавлення волі

13:53 21 липня Київ, Україна

Затриманий ще навесні минулого року житель окупованого Сєвєродонецька і підозрюваний в шпигунстві на користь російських бойовиків, засуджений до восьми років позбавлення волі за статтею - держзрада.

Про це в середу, 21 липня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



Прокурори довели, що в 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". За завданням спецслужби агент повинен був зібрати дані про розробки військового озброєння в ракетобудівній галузі. Для цього він налагодив контакти з українськими військовослужбовцями в районі проведення ООС, які мали доступ до інформації з грифом "секретно".

"За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію про сучасний ракетний комплекс. Під час фотографування і пересилання співробітникам ФСБ РФ імітаційної документації в травні 2020 чоловіка затримали. За виконання завдання він повинен був отримати 10 тисяч доларів США", - повідомили в прокуратурі.

Відзначається, що таке покарання призначено Лисичанським міським судом Луганської області в зв'язку з тим, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.