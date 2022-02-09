Затримання та незаконні обшуки у Криму: Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти окупаційних силовиків

18:01 09 лютий Київ, Україна

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження через обшуки та затримання чотирьох кримських татар вранці дев'ятого лютого.



Про це повідомляє прес-служба відомства.



Нацполіція порушила провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.



Як зазначається у повідомленні, за результатами незаконних обшуків окупаційні правоохоронці у невідомому напрямку вивезли чотирьох кримських татар.

"У разі підтвердження інформації про їх затримання діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Після обшуків затримали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосманова.

Їхні родичі розповіли, що обшуки розпочалися з 4 ранку. При цьому мобільного зв'язку та можливості звернутися до адвокатів не було.



Стало відомо, що під час обшуку в будинку Ансара Османова російські силовики підкинули заборонену літературу під матрац дитячого ліжка.. У процесі обшуку у будинку Марлена Мустафаєва теж підкинули дві невеликі книги, які згодом вилучили.



Низка правозахисних організацій стурбована новими обшуками окупаційних силовиків.

"Під час сьогоднішніх обшуків російські окупанти продемонстрували незмінність репресивних традицій.. Затримані кримські татари є жертвами політичних репресій, які цілеспрямовано проводять російську окупаційну владу в Криму", - йдеться у заяві громадських організацій.

Відомо, що Марлен Мустафаєв активно допомагав сім'ям політв'язнів. 2017 року його незаконно оштрафували за участь у одиночному пікеті.



Ансар Османов – активіст об'єднання "Кримська Солідарність". Він регулярно відвідував судові справи проти кримських татар, переслідуваних з політичних мотивів, а також надав свій будинок для інтелектуальних занять для дітей політв'язнів.



Ернест Сейтосманов – брат заарештованого Енвера Сейтосманова, засудженого до 17 років позбавлення волі у сфабрикованій справі про нібито причетність до Хізб ут-Тахрір. Окупаційні силовики неодноразово обшукували будинок Ернеста. Під час обшуку у квітні 2021 р.. в Ернест застосували брутальну фізичну силу.



Під час обшуків сім'ї намагалися зателефонувати адвокатам та активістам Кримської солідарності, проте їхні телефони виявилися заблокованими.



Правозахисники вимагають від Росії:

негайно та беззастережно звільнити Марлена Мустафаєва, Ернеста Сейтосманова, Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова та інших політв'язнів;

ефективно розслідувати всі випадки довільних обшуків та затримань у Криму, а також притягнути винних до відповідальності;

негайно припинити використання антитерористичного та антиекстремістського законодавства РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя;

припинити довільні обшуки, затримання та інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зборів;

неухильно дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

Водночас іноземні держави, міжнародні організації, зокрема учасників Кримської платформи, правозахисна спільнота закликає посилити тиск на російську владу, щоб домогтися звільнення всіх політв'язнів та зупинити переслідування громадян України в окупованому Криму та запровадити персональні санкції щодо “суддів”, “прокурорів”. та “ слідчих”, причетних до політичного переслідування.