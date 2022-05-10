Затримання членів ОЗГ в Київській області: злочинці відкрили вогонь і використали гранату

19:43 08 грудня Київ, Україна

У Київській області двоє бійців КОРДу отримали поранення під час затримання злочинців, які підозрюються в розбійному нападі та грабежах.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Київській області.

"Учасники організованої злочинної групи, які грунтовно підозрюються в скоєнні розбійних нападів на квартири жителів столичної області, були затримані в результаті поліційної операції", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що очолив злочинне угруповання 28-річний житель Баришівського району, він координував дії групи, підшукував об'єкти для нападів і розподіляв між учасниками групи кошти, отримані злочинним шляхом. Також зловмисник брав безпосередню участь в нападах і збував вкрадені цінності і речі.

"Під час затримання злодій почав надавати активний опір працівникам поліції - намагався втекти, кинув в бійців КОРДу гранату і відкрив вогонь в бік правоохоронців. Щоб знешкодити зловмисника, працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник отримав вогнепальне поранення ніг, також в результаті вибуху травми отримав його подільник", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що при огляді місця події співробітники поліції вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи, серед них: пістолет і патрони до нього, гільзи, осколки гранати, газові балончики, наручники, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Також проведено низку невідкладних обшуків за місцем проживання учасників групи. Там поліціянти вилучили автомобіль, номерні знаки, документи і техніку.

"У порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано трьох учасників злочинної групи, ними виявилися жителі Баришівського району 31, 29 і 28 років. Зараз троє учасників злочинного угруповання поміщені в ізолятор тимчасового тримання", - додається в повідомленні.

За фактом замаху на вбивство поліціянтів відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.



В цей час вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальний злочин), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Найближчим часом суд обере заходи затриманим.