Затримано мешканку Волині, яка допомагала ухилянтам - Держприкордонслужба

15:37 27 червня Київ, Україна

Мешканка Волині розробила унікальну схему незаконного вивезення призовників за межі країни. Співробітники правоохоронних органів затримали 26-річну жінку неподалік одного із пунктів пропуску на Львівщині.



Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Підозрювана була помічена в момент спроби відправити свого "клієнта" за кордон. За свої послуги вона отримала винагороду у розмірі 5500 доларів США. Злочинна група використовувала злагоджену схему, попередньо вносячи інформацію до електронної системи "Шлях", яка надавала їм можливість виїжджати за межі України під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення", - йдеться в офіційному повідомленні.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значні суми національної та іноземної валюти, банківські картки, комп'ютерне обладнання, печатки та чорнові записи.



Жінку було затримано, їй було оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.