Затримано мешканку Волині, яка допомагала ухилянтам - Держприкордонслужба

Мешканка Волині розробила унікальну схему незаконного вивезення призовників за межі країни. Співробітники правоохоронних органів затримали 26-річну жінку неподалік одного із пунктів пропуску на Львівщині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значні суми національної та іноземної валюти, банківські картки, комп'ютерне обладнання, печатки та чорнові записи.
Жінку було затримано, їй було оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Жінку було затримано, їй було оголошено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
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