Затримано сімейну пару: молоде подружжя збувало наркотики через телеграм-канал (ФОТО)

Затримана сімейна пара (28 та 21 рік) організувала злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин через інтернет-ресурси. Обом загрожує термін позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Столичним поліціянтам вдалося розкрити злочинну схему зловмисників. За допомогою оперативних дій та проведення закупівлі через соціальну мережу заборонених наркотичних речовин поліція зафіксувала протиправну діяльність молодого подружжя за ст. 208 КК України.

У ході слідчо-оперативних робіт на місці затримання були проведені санкціоновані обшуки, в результаті яких було вилучено розфасований канабіс, амфетамін та обладнання для майнінгу криптовалюти, а саме: «п'ять різновидів канабісу, вагою близько 550 грамів, 50 грамів амфетаміну, МДМА, кокаїн, марки ЛСД, Д-метамфетамін, мефедрон та обладнання для майнингу. Крім того, вилучили кошти у сумі 3 тис. доларів США, 100 євро та 17 тис. гривень, а діяльність телеграм-каналу припинили».

За словами оперативників, молоді підприємці налагодили схему збуту заборонених речовин через соціальну мережу для своїх клієнтів.

Затриманим співробітники поліції оголосили про підозру. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.