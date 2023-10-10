Затримано колаборантку, яка організувала фейковий референдум в окупованій Чорнобаївці

16:17 10 жовтня Київ, Україна

СБУ затримала ще одного організатора псевдореферендуму, який загарбники проводили під час окупації правобережної Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Колаборанткою виявилася 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю. За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого виборчкому та привілей щодо вільного пересування територією району.



Вона виконувала вказівки москви про проведення фейкового плебісциту восени 2022 року. Для цього вона обходила житло місцевих мешканців та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати на користь країни-агресора.



Під час таких «рейдів» колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та «вибивати» з них «підписи» на підтримку кремля. Після визволення правобережної Херсонщини фігурантка довго ховалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриману про підозру за ч. 2 ст.. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Нині вона перебуває під вартою.



Продовжується розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років ув'язнення.