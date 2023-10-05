Затримано колаборантку на звільненій території Херсона

11:40 05 жовтня Київ, Україна

У рамках стабілізаційних заходів у звільненій частині Херсонщини СБУ та Нацполіція затримали жінку, яка підтримала російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Фігуранткою виявилася мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників та запропонувала свою «кандидатуру» для роботи в окупаційних органах.



Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку було призначено «головним бухгалтером» у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий госпіталь поблизу Херсона.



На цій «посаді» ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні. Після звільнення частини Херсона фігурантка залишилася на території району, вона була впевнена у своїй невинності. Втім, співробітники СБУ її викрили.



В цей час їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід – утримання під вартою.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.



Комплексні заходи щодо викриття ворожої поплічниці проводили співробітники СБУ у Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.