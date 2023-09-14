Затримано інформаторку російського депутата в Херсоні - СБУ

У Херсоні кіберспеціалісти Служби безпеки України затримали інформаторку депутата держдуми росії Ігоря Кастюкевича, якого кремль призначив одним із "кураторів" тимчасово окупованої частини цього регіону.
Ця жінка виявилася зловмисницею. Під час окупації обласного центру вона підписалася на одну із соціальних мереж російського депутата.
Після звільнення міста вона запропонувала свою "допомогу" депутату в коригуванні ворожих ударів по об'єктах українських збройних сил. Вона потай пересувалася вулицями і фіксувала розташування бойових підрозділів українських захисників.
Зібрані відомості передавалися депутату у вигляді текстової інформації із зазначенням точних місць. Далі ці дані використовувалися у штабі Південного військового округу збройних сил росії для планування обстрілів Херсона.
Влітку поточного року, за даними, ворожа інформаторка була причетна до коригування російських ударів по місту, використовуючи реактивні системи залпового вогню.
Внаслідок успішної спецоперації СБУ, інформаторку було затримано у спробі передачі нових розвідувальних даних депутату з агресорської країни.
Під час обшуку у затриманої було вилучено мобільний телефон із доказами її участі у підривній діяльності на користь росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки пред'явили фігурантці звинувачення за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованого поширення інформації про пересування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів на території України, а також про рух, переміщення або розміщення Збройних сил (ЗСУ).
Нині вона перебуває під вартою, і розслідування продовжується для виявлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі у разі визнання її вини.
Ця жінка виявилася зловмисницею. Під час окупації обласного центру вона підписалася на одну із соціальних мереж російського депутата.
Після звільнення міста вона запропонувала свою "допомогу" депутату в коригуванні ворожих ударів по об'єктах українських збройних сил. Вона потай пересувалася вулицями і фіксувала розташування бойових підрозділів українських захисників.
Зібрані відомості передавалися депутату у вигляді текстової інформації із зазначенням точних місць. Далі ці дані використовувалися у штабі Південного військового округу збройних сил росії для планування обстрілів Херсона.
Влітку поточного року, за даними, ворожа інформаторка була причетна до коригування російських ударів по місту, використовуючи реактивні системи залпового вогню.
Внаслідок успішної спецоперації СБУ, інформаторку було затримано у спробі передачі нових розвідувальних даних депутату з агресорської країни.
Під час обшуку у затриманої було вилучено мобільний телефон із доказами її участі у підривній діяльності на користь росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки пред'явили фігурантці звинувачення за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України, що стосується несанкціонованого поширення інформації про пересування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів на території України, а також про рух, переміщення або розміщення Збройних сил (ЗСУ).
Нині вона перебуває під вартою, і розслідування продовжується для виявлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі у разі визнання її вини.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі