Затримано угруповання, яке тероризувало жителів Харківщини

15:07 18 листопада Київ, Україна

На Харківщині затримано групу осіб, яка шляхом погроз і залякувань вимагала від співгромадян високі відсотки по кредитах . Для отримання необхідної суми так звані терористи вдавалися до допомоги місцевих колишніх ув'язнених.



Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.



"Зловмисники давали громадянам гроші в борг, але після повернення суми починали вимагати відсотки, нібито накопичені при користуванні грошима. Розмір "відсотків" перевищував суму кредиту в кілька разів. У разі несплати вони залучали місцевих кримінальників для фізичного і психологічного тиску на жертв і членів їхніх сімей. Вони, зокрема, погрожували вбивством, побиттям, викраденням людей", - написав він.



За його словами, правоохоронці, зокрема, задокументували, що учасники групи вимагали від жительки Харківської області майже 750 тис. грн, погрожуючи в разі невиплати грошей фізичною розправою їй та її матері.



Правоохоронці затримали організатора групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини "боргу" в розмірі 6 тис. дол.



Вирішується питання про повідомлення затриманому і іншим учасникам групи про підозру у вчиненні злочину.