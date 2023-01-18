Затримано групу осіб, які допомагали ухилянтам перейти держкордон

Правоохоронці на Одещині затримали групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через держкордон. Про це 18 січня повідомляє пресслужба МВС України.
Зазначається також, що після цього прикордонники зробили два попереджувальні постріли у повітря. Втікач зупинився і надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували чотири громадяни України, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив із кожного $4 тис.
У МВС додають, що після прибуття до Одеси "мандрівників" зустріли поплічники на двох авто, якими й вирушили до кордону.
У МВС додають, що після прибуття до Одеси "мандрівників" зустріли поплічники на двох авто, якими й вирушили до кордону.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі