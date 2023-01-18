Затримано групу осіб, які допомагали ухилянтам перейти держкордон

17:03 18 січня Київ, Україна

Правоохоронці на Одещині затримали групу осіб, які планували незаконно переправити громадян України через держкордон. Про це 18 січня повідомляє пресслужба МВС України.

"Ділків, які спланували вчинити незаконну угоду щодо переміщення осіб через кордон, викрили в Одеській області. На околиці села Великоплоське стражі кордону зупинили два автомобілі, HUNDAI та INFINITI, під керуванням місцевих жителів. Водій на INFINITI не відреагував на вимоги прикордонників та намагався втекти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що після цього прикордонники зробили два попереджувальні постріли у повітря. Втікач зупинився і надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували чотири громадяни України, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив із кожного $4 тис.



У МВС додають, що після прибуття до Одеси "мандрівників" зустріли поплічники на двох авто, якими й вирушили до кордону.