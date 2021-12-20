Затримано банду "елітних" грабіжників

Поліція викрила організовану збройну групу, яка займалася розбійними нападами під Києвом.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої озброєної групи - банди за фактами бандитизму та здійснення розбійних нападів на домоволодіння громадян на території Київської області (ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
В рамках розслідування кримінальної виробництва за місцями проживання зловмисників проведені обшуки, в ході яких виявлено та вилучено зброю, засоби конспірації, транспортні засоби, якими користувалися злочинці під час розбійних нападів, а також награбоване майно потерпілих.
Спецоперація із затримання учасників збройної групи проведена прокурорами Київської області спільно з співробітниками поліції.
Затримання осіб проводилося в різних районах області.
У разі доведення провини зловмисникам загрожує покарання строком до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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