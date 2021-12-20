Затримано банду "елітних" грабіжників

14:10 14 липень Київ, Україна

Поліція викрила організовану збройну групу, яка займалася розбійними нападами під Києвом.



Під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої озброєної групи - банди за фактами бандитизму та здійснення розбійних нападів на домоволодіння громадян на території Київської області (ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"За даними слідства, учасники банди тривалий час збирали інформацію про потерпілих, їх спосіб життя, транспортні засоби, на яких вони пересуваються, наявність охорони і місця проживання. Після чого, підозрювані проникали в елітні домоволодіння і, погрожуючи зброєю та фізичною розправою, виносили грошові кошти і коштовності ", - розповіли в прокуратурі.

В рамках розслідування кримінальної виробництва за місцями проживання зловмисників проведені обшуки, в ході яких виявлено та вилучено зброю, засоби конспірації, транспортні засоби, якими користувалися злочинці під час розбійних нападів, а також награбоване майно потерпілих.

Спецоперація із затримання учасників збройної групи проведена прокурорами Київської області спільно з співробітниками поліції.



Затримання осіб проводилося в різних районах області.



У разі доведення провини зловмисникам загрожує покарання строком до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.