Затримано агентку росії, яка допомагала коригувати атаки на Херсон

10:42 16 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України виявила агентку росії, яка бере участь у коригуванні повітряних атак рашистів на Херсон





Встановлено, що після ворожого обстрілу зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім надсилала відповідний звіт агресору. За цими даними, загарбники могли коригувати обстріл по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.



Така «діяльність» зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.



Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному будинку.



За даними слідства, російським агентом виявилася місцева мешканка, яка з червня цього року за власною ініціативою почала працювати на ворога. Фігурантка вийшла на адміністратора однієї із соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Наступну комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері. Про це повідомляє пресслужба СБУ Встановлено, що після ворожого обстрілу зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім надсилала відповідний звіт агресору. За цими даними, загарбники могли коригувати обстріл по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.Така «діяльність» зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному будинку.За даними слідства, російським агентом виявилася місцева мешканка, яка з червня цього року за власною ініціативою почала працювати на ворога. Фігурантка вийшла на адміністратора однієї із соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Наступну комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).



Нині вона перебуває під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.