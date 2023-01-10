Затримано жителя Дніпра, який наводив ракети на ТЕС

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.
Про це 10 січня повідомляє пресслужба СБУ.
Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, чоловік займався постачанням лікарських препаратів, під час чого збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення.
Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв'язку як фото з прив'язкою до місцевості і докладним описом.
Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак на ці об'єкти, зокрема на Наддніпрянську ТЕС.
Контррозвідники СБУ затримали його на спробі збирання розвідувальної інформації про українські об'єкти.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони з листуванням із представником російської спецслужби.
Поплічнику ворога повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Про це 10 січня повідомляє пресслужба СБУ.
Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, чоловік займався постачанням лікарських препаратів, під час чого збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення.
Отримані відомості передавав окупантам через закриті канали зв'язку як фото з прив'язкою до місцевості і докладним описом.
Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак на ці об'єкти, зокрема на Наддніпрянську ТЕС.
Контррозвідники СБУ затримали його на спробі збирання розвідувальної інформації про українські об'єкти.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони з листуванням із представником російської спецслужби.
Поплічнику ворога повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
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