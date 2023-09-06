Затримано військовослужбовця ТЦК за підробку довідок у Хмельницькій області - поліція

18:31 14 серпня Київ, Україна

У Хмельницькій області правоохоронці затримали військовослужбовця ТЦК, який розробив оригінальну схему видачі підроблених довідок про непридатність до військової служби.



Про це стало відомо із пресрелізу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.



Слідство з'ясувало, що під заступництвом лікарів ВЛК фігурант організував альянс, спрямований на приховування призовників від служби. За його посередництва досягалося позитивне рішення військової комісії про непридатність до служби, що дозволяло виключати майбутніх призовників зі списків військкомату за медичними показниками.



Крім того, затятим ухилянтам надавались підроблені документи, що підтверджують їхню непридатність до довгострокової служби в лавах Збройних сил України.



За всебічну допомогу в ухиленні від служби військовослужбовець ТЦК стягував плату, розмір якої сягав 4500 доларів США. Це еквівалентно майже 170 тисячам гривень за поточним обмінним курсом.



На 11 серпня було сплановано операцію із затримання представника ТЦК. Поліціянти у співпраці з агентами СБУ оперативно затримали порушника у момент передачі хабаря. Велику суму у розмірі 4500 доларів США було вилучено серед доказів, що підтверджують дії фігуранта.



Підозрюваному, представнику ТЦК, було оголошено про підозру у корупційних діях. Суд вирішив залишити його під вартою, встановивши заставу близько 215 000 гривень.



Крім того, у зв'язку з виявленими порушеннями, цій особі було тимчасово заборонено обіймати свою посаду.



Відповідно до законодавства передбачено серйозні покарання, включаючи позбавлення волі від трьох до восьми років, а також конфіскацію майна.