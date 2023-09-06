Затримано ветерана розвідки: антиукраїнські наративи серед дітей

15:23 06 вересня Київ, Україна

На Одещині прикордонники затримали ветерана військової розвідки, який виявився активним прихильником росії та поширював антиукраїнські наративи серед дітей, у місцевій дитячій школі, де він працював учителем мистецтва.



Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).



Чоловік під час занять із мистецтвознавства не соромився висловлювати антиукраїнські твердження, що відповідають кремлівській пропаганді. Серед його висловлювань були такі як: "Війну з рф почала Україна...", "...вона ще довго триватиме, адже це вигідно українській владі", "Одеса та Донбас - території росії і завжди ними будуть", "українські військові обстрілюють цивільне населення...".



Чоловік сподівався, що шляхом глорифікації путінського режиму та звинувачення України на початку війни він зможе вплинути на молоде покоління та створити проросійську симпатію.



Крім цього, правоохоронні органи виявили, що він мав безліч підписок на телеграм-канали російської пропаганди, а під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами його підривної діяльності щодо України.



Цьому прихильнику російського світу загрожує до восьми років позбавлення волі.