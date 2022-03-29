Затримано вбивцю молодої дівчини, якого поліція розшукувала з минулої неділі

21:31 06 листопада Київ, Україна

Поліція Кіровоградської області затримала 23-річного хлопця, якого завдяки оприлюдненим в соціальних мережах відео впізнали місцеві жителі і заявили в органи.

Про це повідомили у відділенні поліції.

Минулої неділі близько опівночі дівчина поверталася додому. Її понівечене тіло знайшли на наступний день в декількох метрах від дороги. Підозрюваного у вбивстві зафіксувала камера відеоспостереження. Завдяки оприлюдненню цього відео чоловіка упізнали.



Підозрюваний - 23-річний чоловік, який нещодавно переїхав до міста Мала Виска в будинок своєї бабусі. Зараз він затриманий. Свою вину визнав. А ось мотиви злочину правоохоронці ще з'ясовують.