Затримано прихильника рашизму в Одесі за співпрацю з росією - СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Одесі прихильника рашизму, який намагався налагодити зв'язки з російськими спецслужбами з метою надання їм інформації про дії українських захисників.
Інцидент розпочався, коли цей фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських каналів у Telegram, який спеціалізується на поширенні інформації щодо руху Збройних сил України.
Для отримання розвідувальної інформації цей мешканець Одеси зробив спробу "зламати" телефон своєї знайомої, яка служить в українській армії, а її чоловік – комбат-артилерист Збройних сил України на східному фронті.
За даними слідства, жінка тимчасово перебувала в Одесі, приїхавши з Краматорська, щоб відвідати своїх родичів. Дізнавшись про її військову службу, фігурант спробував отримати "інструкцію" від російських спецслужб про те, як зламати пристрій захисниці.
Однак завдяки оперативним діям співробітників Служби безпеки України, російського інформатора було виявлено і його злочинним намірам запобігли.
Крім цього, під час операції Служба безпеки отримала інформацію про те, що фігурант збирав розвідувальні дані про місцезнаходження систем ППО в Одеській області. З цією метою він регулярно обстежував область і консультувався "втемну" зі своїми "наставниками".
На підставі поданих доказів слідчі СБУ висунули йому звинувачення за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух та розміщення Збройних сил України).
Наразі зловмисник перебуває під вартою та може бути засуджений на строк до 8 років позбавлення волі.
Інцидент розпочався, коли цей фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських каналів у Telegram, який спеціалізується на поширенні інформації щодо руху Збройних сил України.
Для отримання розвідувальної інформації цей мешканець Одеси зробив спробу "зламати" телефон своєї знайомої, яка служить в українській армії, а її чоловік – комбат-артилерист Збройних сил України на східному фронті.
За даними слідства, жінка тимчасово перебувала в Одесі, приїхавши з Краматорська, щоб відвідати своїх родичів. Дізнавшись про її військову службу, фігурант спробував отримати "інструкцію" від російських спецслужб про те, як зламати пристрій захисниці.
Однак завдяки оперативним діям співробітників Служби безпеки України, російського інформатора було виявлено і його злочинним намірам запобігли.
Крім цього, під час операції Служба безпеки отримала інформацію про те, що фігурант збирав розвідувальні дані про місцезнаходження систем ППО в Одеській області. З цією метою він регулярно обстежував область і консультувався "втемну" зі своїми "наставниками".
На підставі поданих доказів слідчі СБУ висунули йому звинувачення за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух та розміщення Збройних сил України).
Наразі зловмисник перебуває під вартою та може бути засуджений на строк до 8 років позбавлення волі.
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