Затримано солдата, який розстріляв сьогодні вранці своїх товаришів по службі. Відео розстрілу

10:46 27 січень Київ, Україна

У мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами, та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.

Він кілька разів бігав у шафу, поповнюючи боєприпаси, та провів контрольні постріли по своїх товаришах по службі.

Нагадаємо, сьогодні вранці на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») сталася трагедія.

Солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, як з'ясувалося, є нацгвардійцем з Ізмаїла Одеської області, при видачі зброї, з невстановлених на цей момент причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали тяжкі поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях у терміновому порядку було введено поліційну спецоперацію перехоплення. Силовикам вдалося заарештувати озброєного у місті Підгородне.
 
 
 
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, у якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.
 
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина отримала поранення в коліно, плече та найважче – у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові.

Ще один військовослужбовець отримав поранення у черевну порожнину, він також перебуває у тяжкому стані.

Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою.

У тяжкому стані також військовослужбовець Національної гвардії, доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, стегно та плече.