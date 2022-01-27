Затримано солдата, який розстріляв сьогодні вранці своїх товаришів по службі. Відео розстрілу

10:46 27 січень Київ, Україна

У мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами, та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.



Він кілька разів бігав у шафу, поповнюючи боєприпаси, та провів контрольні постріли по своїх товаришах по службі.



Нагадаємо, сьогодні вранці на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») сталася трагедія.



Солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, як з'ясувалося, є нацгвардійцем з Ізмаїла Одеської області, при видачі зброї, з невстановлених на цей момент причин з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали тяжкі поранення.



У Дніпропетровській та сусідніх областях у терміновому порядку було введено поліційну спецоперацію перехоплення. Силовикам вдалося заарештувати озброєного у місті Підгородне.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, у якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Дівчина отримала поранення в коліно, плече та найважче – у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові.



Ще один військовослужбовець отримав поранення у черевну порожнину, він також перебуває у тяжкому стані.



Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою.



У тяжкому стані також військовослужбовець Національної гвардії, доставлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, стегно та плече.