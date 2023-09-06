Затримано російського інформатора, який полював на українську артилерію під Авдіївкою - СБУ

11:44 14 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.



На початку серпня цього року фігурант отримав від свого російського "куратора" першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку. Також поплічник агресора приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки ЗСУ, яка рухалася на передню лінію східного фронту. Крім того, він "зливав" російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів. Служба безпеки України (СБУ) затримала російського інформатора, який "полював" на позиції української артилерії під Авдіївкою. Зловмисник був на прямому зв'язку з кадровим співробітником головного управління генерального штабу зс рф (відомішого як гру).Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.На початку серпня цього року фігурант отримав від свого російського "куратора" першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку. Також поплічник агресора приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки ЗСУ, яка рухалася на передню лінію східного фронту. Крім того, він "зливав" російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

За даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.



Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об'єктів.



Як встановило слідство, ворожим інформатором виявився житель Покровська, якого російська військова розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь росії. У поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські повідомлення в забороненій соцмережі "Одноклассники". Зв'язок із окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.



У "звітах" російській спецслужбі інформатор докладно описував об'єкти спостереження та їхню геолокацію з прив'язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України).



Нині він перебуває під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.



Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.