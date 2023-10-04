Затримано прокурора Фастівської окружної прокуратури за звинуваченням у хабарництві

14:45 04 жовтня Київ, Україна

На Київщині затримано прокурора Фастівської окружної прокуратури співробітниками Державного бюро розслідувань та Служби безпеки. Його звинувачують в отриманні хабаря.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, прокурор був задіяний у корупційній схемі, в рамках якої він вимагав та отримав дві частини хабаря від представника суб'єкта господарської діяльності. Спочатку йому передали 15 тисяч доларів на попередній зустрічі, а потім, під час затримання 3 жовтня, він очікував отримати ще 15 тисяч доларів за закриття іншого кримінального провадження.



Правоохоронні органи провели обшуки у місцях проживання та роботи затриманого. Наразі готується кримінальне звинувачення у отриманні неправомірної вигоди посадовцем. У разі засудження прокурору загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.