Затримано підприємця, який організовував незаконний виїзд призовників з України

18:29 20 жовтня Київ, Україна

На Одещині правоохоронці затримали підприємця-перевізника, який організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку з України.



Про це повідомила пресслужба Національної поліції 20 жовтня.



Підприємець, який спеціалізується на міжнародних пасажирських перевезеннях, допомагав чоловікам призовного віку залишити Україну, перетинаючи кордони з Румунією та Молдовою через різні пункти пропуску.



Для здійснення цієї незаконної діяльності чоловік фіктивно зареєстрував їх як водіїв та вніс відповідні дані до інформаційної бази "Шлях". У ролі резервних водіїв міжнародних рейсів ці чоловіки могли легко залишати територію України. В результаті розслідування з'ясувалося, що з червня 2022 по травень 2023 через цю схему незаконно виїхали за кордон 18 чоловіків у віці від 23 до 57 років.



Поліція затримала злочинця в Ізмаїлі та провела обшуки за місцями проживання підприємця, а також в офісах підприємства, де могли бути присутніми особи, пов'язані з цією злочинною угодою.