Затримано зрадника, який планував атаку на СБУ та оборонний завод у Миколаєві

11:57 04 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України.



За зібраною інформацією, агент надавав точні координати цих об'єктів ворожій стороні, а також пропонував використовувати російські ракети "Кинджал" для завдання ударів.



Також він збирав розвіддані про місцезнаходження та пересування інших військових підрозділів на околицях південного регіону.



Додатково агент надавав геолокації об'єктів цивільної інфраструктури ворожим силам.



У разі успішного виконання завдань ФСБ обіцяла агентові грошову винагороду, яку він сподівався отримати на свою банківську картку.



Проте оперативники СБУ зірвали плани супротивника, своєчасно розкрили злочинні дії та затримали агента. У нього було вилучено гаджет із доказами його зв'язку з ФСБ.



За даними слідства, злочинцем виявився місцевий житель, який був завербований російською спецслужбою на початку вторгнення.



Він потрапив у поле зору агресора через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських телеграм-каналах та закликів завдати ракетного удару по військових об'єктах Миколаєва.



Відповідно до зібраних доказів, слідчі Служби безпеки висунули затриманому звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: Контррозвідка Служби безпеки виявила та затримала ще одного агента ФСБ росії, який діяв у Миколаєві. Він задумував нову повітряну атаку на оборонні заводи та будівлю СБУ у цьому регіоні.Про це повідомляє Служба безпеки України.За зібраною інформацією, агент надавав точні координати цих об'єктів ворожій стороні, а також пропонував використовувати російські ракети "Кинджал" для завдання ударів.Також він збирав розвіддані про місцезнаходження та пересування інших військових підрозділів на околицях південного регіону.Додатково агент надавав геолокації об'єктів цивільної інфраструктури ворожим силам.У разі успішного виконання завдань ФСБ обіцяла агентові грошову винагороду, яку він сподівався отримати на свою банківську картку.Проте оперативники СБУ зірвали плани супротивника, своєчасно розкрили злочинні дії та затримали агента. У нього було вилучено гаджет із доказами його зв'язку з ФСБ.За даними слідства, злочинцем виявився місцевий житель, який був завербований російською спецслужбою на початку вторгнення.Він потрапив у поле зору агресора через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських телеграм-каналах та закликів завдати ракетного удару по військових об'єктах Миколаєва.Відповідно до зібраних доказів, слідчі Служби безпеки висунули затриманому звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) частина 2;

стаття 15 частина 2, стаття 27 частина 5, стаття 28 частина 2, стаття 438 частина 1 (закінчений замах на допомогу у порушенні законів та звичаїв війни).

До зрадника було застосовано взяття під варту як запобіжний захід. Розслідування продовжується для повного з'ясування обставин злочину. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення.