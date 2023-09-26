Затримано настоятеля УПЦ МП за продаж зброї окупантів - СБУ

12:10 26 вересня Київ, Україна

Служба безпеки та Національна поліція Херсонщини затримали настоятеля одного із храмів УПЦ Московського Патріархату (УПЦ МП). Він організовував продаж зброї та боєприпасів, що залишилися після втечі окупантів.



Про це 26 вересня повідомила пресслужба Служби безпеки України.



За даними служби, клірик приховував ворожі арсенали у двох складах. Один із них був виявлений прямо на будмайданчику нового храму УПЦ МП у Херсоні.



Співробітники Служби безпеки задокументували затримання священника "на гарячому", поетапно фіксуючи його спробу продати два переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла" разом з комплектувальними. Крім того, він пропонував придбати боєприпаси для протитанкових ручних гранатометів РПГ-7.



Сумарна вартість такого озброєння, запропонованого священником, становила 115 тисяч гривень.



За інформацією служби, фігурант залучав своїх клієнтів через особисті зв'язки, в тому числі кримінальні кола. Потрапляння цієї зброї до рук представників злочинного світу могло б створити загрозу для внутрішньої безпеки в Херсоні, особливо через можливі провокації з боку російських спецслужб.



Під час обшуку складу на будмайданчику нового храму УПЦ МП у Херсоні було вилучено п'ять пострілів та два порохові заряди для гранатометів.



Другий склад був виявлений у підвалі дев'ятиповерхового будинку, де священник зберігав кулемет та автомат Калашнікова з комплектувальними, а також три бойові гранати Ф-1 та майже 7000 набоїв до автоматичної зброї, в тому числі великокаліберні патрони.



Священнику було пред'явлено звинувачення у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Суд вирішив залишити його під вартою, а за скоєні злочини йому загрожує до семи років ув'язнення.



Весь вилучений арсенал буде спрямований на експертизу та згодом переданий на потреби Збройних сил України.