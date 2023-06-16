Затримано настоятеля монастиря в Мелітополі за допомогу окупантам та пропаганду

12:39 23 травня Київ, Україна

З'явилася інформація про затримання настоятеля монастиря в Мелітополі, який надавав допомогу окупантам та брав активну участь у проведенні пропагандистських акцій проти України, як повідомляє прокуратура Запорізької області.



Пред'явлено звинувачення настоятелю монастиря у Мелітополі, що входить до складу Запорізької єпархії УПЦ (МП), у зв'язку з його колабораціоністською діяльністю (статті 111-1, пункти 5 та 6 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, священник активно сприяв зміцненню окупаційної влади на території Мелітопольського району та, починаючи з серпня 2022 року, брав активну участь у проведенні пропагандистських заходів проти України.



Під час публічних виступів настоятель закликав місцевих жителів окупованого Мелітополя підтримати незаконний референдум щодо приєднання до росії.



Крім того, він разом з іншими представниками московського патріархату був присутній на "церемонії" оголошення незаконної анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей росією.



Зазначається, що українською Радою національної безпеки та оборони запроваджено персональні санкції щодо підозрюваного на п'ять років.