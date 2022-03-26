Затримано чоловіка, який погрожував підірвати столичне кафе

19:01 02 листопада Київ, Україна

Загрози чоловіка на адресу персоналу кафе і його відвідувачів виявилися безпідставними. Поліція затримала 33-річного уродженця Івано-Франківська, вибухонебезпечних предметів при ньому виявлено не було.



Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.



Як розповів начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в один із закладів на бульварі Лесі Українки зайшов чоловік з рюкзаком і погрожував персоналу і відвідувачам. На місце виїхала оперативно-слідча група, вибухотехніки і кінологи. Після перевірки інформації правоохоронці затримали людину, вибухонебезпечних предметів у неї не було.

"Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області, про зникнення якого раніше заявив його брат", - розповів Крищенко.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, затриманий - уродженець Івано-Франківської області 1987 р.н. Зараз з ним на місці спілкуються правоохоронці. Співробітники профільних служб продовжують на місці події перевірку наявності вибухових речовин.



Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.