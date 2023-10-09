Затримано гендиректора ливарного заводу, який фінансував "ДНР" - СБУ і ДБР

12:36 09 жовтня Київ, Україна





За даними слідства, перед початком повномасштабної війни ця людина перерахувала значні суми у гривневому еквіваленті до "бюджету" бойовиків.



Після захоплення Макіївки у 2014 році підприємець продовжив свою комерційну діяльність в окупованій території. Для цього ливарний завод продавав своє обладнання в Україну через підставні компанії, зареєстровані на українській території. Офіційно, товар, ймовірно, поставлявся з Таганрога, але насправді він пересилався з Макіївки через Ростовську область.



Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зловмисники оминали обмеження, встановлені на торгівлю з підприємствами, захопленими бойовиками на сході України.



Для реалізації таких угод учасники створили мережу комерційних структур у кількох областях України та в росії. Більшість отриманих доходів за цими угодами перераховувалася до "бюджету ДНР" як сплата "податків і зборів". Фінансові транзакції здійснювалися через банки, які під санкціями, як у росії, так і на окупованих територіях Донбасу. Служба безпеки (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) провели спільну операцію та затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".За даними слідства, перед початком повномасштабної війни ця людина перерахувала значні суми у гривневому еквіваленті до "бюджету" бойовиків.Після захоплення Макіївки у 2014 році підприємець продовжив свою комерційну діяльність в окупованій території. Для цього ливарний завод продавав своє обладнання в Україну через підставні компанії, зареєстровані на українській території. Офіційно, товар, ймовірно, поставлявся з Таганрога, але насправді він пересилався з Макіївки через Ростовську область.Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зловмисники оминали обмеження, встановлені на торгівлю з підприємствами, захопленими бойовиками на сході України.Для реалізації таких угод учасники створили мережу комерційних структур у кількох областях України та в росії. Більшість отриманих доходів за цими угодами перераховувалася до "бюджету ДНР" як сплата "податків і зборів". Фінансові транзакції здійснювалися через банки, які під санкціями, як у росії, так і на окупованих територіях Донбасу.

Надалі ці гроші ватажки бойовиків спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.



Розслідування встановило, що організатор "схеми" вже до 24 лютого 2022 року спробував піти у підпілля на Київщині, щоб уникнути правосуддя. Проте правоохоронці змогли викрити його злочинну діяльність та затримати. У ході операції також було викрито і його спільників, які діяли у різних регіонах України, зокрема у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.



Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів було виявлено документи, комп'ютери, мобільні телефони та інші матеріали, що свідчать про незаконну діяльність та участь у фінансуванні тероризму.



Організатору нелегального бізнесу було пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і йому було обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.



Розслідування продовжується, і всі учасники злочинної схеми можуть бути притягнуті до відповідальності. Зловмисникам, включно з організатором, загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.