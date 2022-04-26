Затриманий експідполковник «Альфи», який організував ОЗГ

20:27 26 липня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали організатора та членів ОЗГ (організована злочинна група), на рахунку яких розбійні напади на суддів, поліціянтів і чиновників.

Про це повідомили в поліції Київської області в Facebook.



У відомстві зазначили, що розбійники не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.



ОЗГ діяла з 2017 року, а її ватажком був експрацівник СБУ Олександр Оверченко, 1978 р.н. («Сенсей»), який входив до спецпідрозділу «Альфа».

Серед злочинів банди:



- замах на вбивство співробітника поліції в Харківській області 6 грудня 2017 року - зловмисники закріпили під колесом автомобіля гранату РГД-5, чим завдали потерпілому тілесні ушкодження;



- розбійний напад на суддю апеляційного суду в Броварах 27 квітня 2018 року. Члени ОЗГ катували сім'ю, забрали коштовності, готівку, зброю, викрали сина разом з автомобілем;



- розбійний напад на сім'ю юриста в Києві 30 вересня 2018 року. Зловмисники прострелили юристу обидві ноги, забрали $15 000, поранили поліціянта під час переслідування, один з учасників банди підірвався на гранаті;



- розбійний напад на it-фахівця в селі Гора Київської області 19 грудня 2020 року - о 20:00 проникли в будинок, зв'язали господаря пластиковими хомутами, забрали майно і машини;



- розбійний напад на мера 21 грудня 2020 року - зв'язали всю сім'ю, катували, погрожували пістолетом, забрали $10 000 і коштовності. Згодом знайшли дитину з телефоном в шафі, злякалися виклику поліції, тому зникли;



- розбійний напад на сім'ю колишнього поліціянта в селі Іванковичі 29 грудня 2020 року. 5 осіб увійшли в будинок, зв'язали охоронця, розпитували малолітнього сина про місце зберігання готівки, забрали гроші, сервер відеоспостереження, два сейфи, ювелірні вироби і документи;





- розбійний напад в селі Стоянка в Київській області 17 червня 2021 року. Зловмисники в балаклавах через приміщення гаража проникли в будинок, катували господаря, душили ременем подружжя, вимагали $50 000, викрали три автомобілі.

Особистість Оверченка і його поплічників поліція встановила в квітні 2018 року. У вересні після нападу на юриста «Сенсея» оголосили в розшук.

У червні 2021 року Оверченко запустив Telegram-канал і погрожував співробітникові кримінальної поліції.



Відзначається, що члени ОЗГ «Сенсея» не користувалися персональним транспортом, визначали жертв нападу через ЗМІ та соцмережі, проводили попередню розвідку на місцевості, встановлювали за жертвами приховане відеоспостереження.



Всього до складу злочинної групи входило четверо людей. Зараз всі фігуранти затримані. Їм оголосили про підозру за ст. 257, ч.4. ст. 187 КК.



Оверченка і інших підозрюваних суд взяв під варту без права внесення застави.