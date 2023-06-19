Затримано агента росії: хотів підірвати залізничні колії на Дніпропетровщині

Служба безпеки України успішно затримала агента росії, чиїм завданням було підірвати залізничні колії в районах Дніпропетровської області, щоб зірвати контрнаступ Збройних сил України.
Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 19 червня.
Виявилося, що зрадником є працівник місцевої залізничної станції, який працює на Укрзалізниці. На початку цього року його було завербовано співробітником російської військової розвідки.
Агент російської федерації збирав цінну інформацію про залізничні маршрути, що використовуються для перевезення іноземної військової техніки Збройних сил України, яка була задіяна у контрнаступальних операціях. Він також фіксував координати залізничних станцій та мостів, через які відбувалася передислокація важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони.
Для виконання своїх завдань агент використав мобільний телефон із камерою, щоб докладно зняти об'єкти під час своїх робочих виїздів поїздом.
Метою російських загарбників було отримання розвідувальної інформації, необхідної для повітряних ударів у цьому регіоні. Крім того, вони розглядали можливість диверсій на об'єктах Укрзалізниці за участю завербованого агента. Таким чином, російські сили планували порушити постачання палива, зброї та боєприпасів для Збройних сил України на південно-східному фронті.
Служба безпеки України вчасно розкрила цього російського агента, зібрала необхідні докази його злочинної діяльності та успішно затримала його. Під час обшуку в його місці проживання було виявлено гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, а також велику кількість патронів та димові шашки, що підтверджує його зловмисні наміри.
Затриманого агента було офіційно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. В цей час він перебуває під вартою, а на нього очікує можливе довічне ув'язнення за зраду та загрозу національній безпеці.
Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 19 червня.
Виявилося, що зрадником є працівник місцевої залізничної станції, який працює на Укрзалізниці. На початку цього року його було завербовано співробітником російської військової розвідки.
Агент російської федерації збирав цінну інформацію про залізничні маршрути, що використовуються для перевезення іноземної військової техніки Збройних сил України, яка була задіяна у контрнаступальних операціях. Він також фіксував координати залізничних станцій та мостів, через які відбувалася передислокація важкого озброєння та боєприпасів Сил оборони.
Для виконання своїх завдань агент використав мобільний телефон із камерою, щоб докладно зняти об'єкти під час своїх робочих виїздів поїздом.
Метою російських загарбників було отримання розвідувальної інформації, необхідної для повітряних ударів у цьому регіоні. Крім того, вони розглядали можливість диверсій на об'єктах Укрзалізниці за участю завербованого агента. Таким чином, російські сили планували порушити постачання палива, зброї та боєприпасів для Збройних сил України на південно-східному фронті.
Служба безпеки України вчасно розкрила цього російського агента, зібрала необхідні докази його злочинної діяльності та успішно затримала його. Під час обшуку в його місці проживання було виявлено гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, а також велику кількість патронів та димові шашки, що підтверджує його зловмисні наміри.
Затриманого агента було офіційно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. В цей час він перебуває під вартою, а на нього очікує можливе довічне ув'язнення за зраду та загрозу національній безпеці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі