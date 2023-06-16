Затримано агента ФСБ, який наводив ЗРК С-300 по українських військових позиціях

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який передавав ворогові локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони у районі Бахмута.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, задіяної у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідінформація була потрібна загарбникам для здійснення масованих ударів російським зенітно-ракетним комплексам С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних сил України.
Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання. У затриманого вилучено мобільний телефон із підготовленими до «відправлення» файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу «Одноклассники».
За вказівкою російської спецслужби, їхній агент особисто обходив місцевість і фіксував місця базування або руху сил оборони поблизу лінії зіткнення.
Зібрані відомості надсилав до ФСБ під вигаданим ім'ям через месенджер Телеграм. На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання. У затриманого вилучено мобільний телефон із підготовленими до «відправлення» файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу «Одноклассники».
За вказівкою російської спецслужби, їхній агент особисто обходив місцевість і фіксував місця базування або руху сил оборони поблизу лінії зіткнення.
Зібрані відомості надсилав до ФСБ під вигаданим ім'ям через месенджер Телеграм. На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
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