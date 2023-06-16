Затримано агента ФСБ, який наводив ЗРК С-300 по українських військових позиціях

12:09 15 червня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який передавав ворогові локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони у районі Бахмута.

Про це повідомляє пресслужба СБУ