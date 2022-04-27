Затримали мешканку Луганська інформацію ворогові

08:42 27 квітня Київ, Україна

На Луганщині СБУ затримала посібницю російських окупантів, яка збирала інформацію для ФСБ РФ.

"Співробітники СБУ викрили та затримали мешканку одного з прифронтових населених пунктів поблизу Попасної, яка передавала ФСБ РФ інформацію на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Оперативники Служби безпеки з'ясували, що її дочка, перебуваючи у Москві, потрапила у поле зору ФСБ РФ. Через неї та її родичів в Україні представники ворожої спецслужби намагалися отримати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ у Луганській області.



На Луганщині затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ



Через доньку жінка почала передавати російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових та місцезнаходження їх вогневих позицій.



Для уточнення інформації вона пропонувала ФСБ здійснити аеророзвідку з БПЛА за певними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, що воюють на території Луганської області.



Жінку затримали і зараз вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.



Зазначимо, за допомогу ворогові у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.



Нагадаємо, на Луганщині затримали коригувальників, які допомагали окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк