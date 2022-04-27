Затримали мешканку Луганська інформацію ворогові

На Луганщині СБУ затримала посібницю російських окупантів, яка збирала інформацію для ФСБ РФ.
Оперативники Служби безпеки з'ясували, що її дочка, перебуваючи у Москві, потрапила у поле зору ФСБ РФ. Через неї та її родичів в Україні представники ворожої спецслужби намагалися отримати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ у Луганській області.
На Луганщині затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ
Через доньку жінка почала передавати російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових та місцезнаходження їх вогневих позицій.
Для уточнення інформації вона пропонувала ФСБ здійснити аеророзвідку з БПЛА за певними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, що воюють на території Луганської області.
Жінку затримали і зараз вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Зазначимо, за допомогу ворогові у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Нагадаємо, на Луганщині затримали коригувальників, які допомагали окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк
На Луганщині затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ
Через доньку жінка почала передавати російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових та місцезнаходження їх вогневих позицій.
Для уточнення інформації вона пропонувала ФСБ здійснити аеророзвідку з БПЛА за певними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, що воюють на території Луганської області.
Жінку затримали і зараз вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Зазначимо, за допомогу ворогові у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Нагадаємо, на Луганщині затримали коригувальників, які допомагали окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк
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