Навіщо СБУ приховала морду кота, який потрапив у кадр

09:36 09 грудня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки приховали морду кота, який з'явився на фото під час обшуків в одному з храмів Української православної церкви Московського патріархату. Відповідну фотографію оприлюднила пресслужба СБУ у четвер, 8 грудня.

Українців розсмішило, що тварині, яка сиділа біля співробітника СБУ, замазали морду, а іншому коту, який саме знаходився поряд із фігурантами справи, – ні.

Під фото користувачі залишили веселі коментарі: "кіт під прикриттям", "пухнастий спецагент", "кіт-оперативник викрив банду московських попів". Спікер СБУ Артем Дехтяренко також пожартував, що "поки триває досудове слідство, навіть кіт має право на анонімність!"

Користувачі також поділилися на дві групи: одна жартує, що кіт працює на СБУ, інша каже, що тварина за московський патріархат.