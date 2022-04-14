"Забіг" по дахах вагонів закінчився опіками 50% тіла

08:28 19 листопада Київ, Україна

Двоє неповнолітніх вирішили побігати по дахах вагонів, в результаті такої "розваги" 14-річний хлопець отримав опіки 50% поверхні тіла від удару струмом.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Сумській області.

"У Сумській області поліціянти проводять перевірку за фактом ураження струмом підлітка на даху вантажного вагона... Повідомлення про потерпілого 14-річного хлопця, якого вразило електричним струмом, в поліцію надійшло від медиків", - вказали в поліції.

На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

"Як встановили правоохоронці, потерпілий разом зі своїм 12-річним товаришем вирішили побігати по дахах вагонів - зерновозів, які в цей час стояли на залізничній станції. Під час небезпечних розваг один з підлітків і отримав ураження електричним струмом. Викликані випадковими свідками медики доставили дитину в лікарню. Хлопець отримав близько 50 відсотків опіків поверхні тіла", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даним фактом поліціянти проводять подальшу перевірку і звертаються до батьків з проханням контролювати дозвілля своїх нащадків, цікавитися їхніми захопленнями і колом їхніх друзів.