Страйк у Маріуполі: водії міськводоканалу вимагають виплати зарплати

18:15 16 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу, що під контролем окупаційної адміністрації росії, оголосили страйк у зв'язку з невиплатою зарплати протягом двох місяців.



Ця інформація надійшла від Центру національного спротиву, який описує ситуацію як "гуманітарну катастрофу".



На окупованих територіях України виник дефіцит робочої сили через "мобілізацію" громадян до армії росії, повідомляє Центр національного спротиву. Шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та представників інших професій не вистачає в окупованих районах.



Зазначається, що ситуація в окупованій частині Донецької області є "вкрай складною", що спричинило страйк водіїв.



Центр національного спротиву також описує ситуацію в окупованій частині Донбасу як "критичну".



Зокрема, спостерігається постійне підвищення цін: комунальні послуги та паливо подорожчали на 20%, а ціни на продукти першої потреби за пів року зросли від 20% до 45%.