За вивезення рідких відходів самозванці брали з підприємців до 20 тис грн на місяць

16:35 09 березня Київ, Україна

Харківські підприємці, не підозрюючи про обман, платили місцевому злочинному угрупованню щомісячно за вивезення рідких відходів населення близько 20 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За кожен виїзд машини за межі міста підприємці повинні були платити по 100 гривень. Надалі вони вирішили підняти "таксу" до 200 гривень. У разі відмови фігуранти погрожували підприємцям фізичною розправою і перешкоджали їхній діяльності.



Діяльність злочинного угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі обласного управління поліції.



В ході досудового розслідування поліціянти встановили, що залякуванням зловмисники змусили групу підприємців платити їм щомісяця по 20 000 грн.



5 березня оперативники і слідчі з силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та одного з учасників угруповання відразу після отримання та розподілу між ними чергового "траншу" - 18 000 грн.



Загалом упродовж трьох останніх місяців вони отримали від асенізаторів 60 000 грн.



Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях вилучили 47 000 дол., нарізний мисливський карабін, пневматичний і стартові пістолети з ознаками переробки, відстріляний корпус РПГ, GPS-трекери, "чорнові" бухгалтерські записи.



Організатора та одного з учасників злочинного угруповання затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі за погодженням з Харківською обласною прокуратурою повідомили трьом зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.



Двом підозрюваним, яких безпосередньо затримали після отримання коштів, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.



Проводяться заходи для отримання доказів причетності інших учасників до протиправної діяльності.



За вимагання зловмисникам може загрожувати до семи років ув'язнення.