За вивезення з України в Румунію тютюнових виробів прикордонник вимагав хабар в 1050 євро

18:42 15 квітень Київ, Україна

Під час отримання великого грошового хабаря був затриманий сержант Чернівецького прикордонного загону.



Про це повідомляє пресслужба спецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Західного регіону.



За даними слідства, хабар в розмірі 1050 євро призначався за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію.



Вирішується питання про повідомлення старшому сержанту про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, звернення до суду з клопотаннями про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.