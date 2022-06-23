За час війни хакери росії здійснили атаки на 42 країни

З початку військових дій в Україні зафіксовано атаки хакерів росії проти урядів, аналітичних центрів та підприємств 42 країн, дружніх до України.
Про це повідомляє пресслужба Microsoft.
За словами президента Microsoft Бреда Сміта, атаки хакерів росії були успішні в 29% випадків.
Зазначається, що майже дві третини цілей кібершпигунства стосувалися членів НАТО. Сполучені Штати були головною метою, на другому місці опинилася Польща. Крім того, за останні місяці від хакерських атак постраждали Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Туреччина.
Винятком є Естонія, де Microsoft з 24 лютого не виявила жодної російської кібератаки. У компанії вважають, що Естонія запровадила хмарні обчислення, де зловмисників найлегше виявити.
У Microsoft підкреслили, що кіберзахист України виявився сильнішим загалом, ніж можливості росії. Кіберзлочинці з росії виявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya у 2017 році.
За словами президента Microsoft Бреда Сміта, атаки хакерів росії були успішні в 29% випадків.
Зазначається, що майже дві третини цілей кібершпигунства стосувалися членів НАТО. Сполучені Штати були головною метою, на другому місці опинилася Польща. Крім того, за останні місяці від хакерських атак постраждали Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Туреччина.
Винятком є Естонія, де Microsoft з 24 лютого не виявила жодної російської кібератаки. У компанії вважають, що Естонія запровадила хмарні обчислення, де зловмисників найлегше виявити.
У Microsoft підкреслили, що кіберзахист України виявився сильнішим загалом, ніж можливості росії. Кіберзлочинці з росії виявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya у 2017 році.
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