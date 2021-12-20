За торгівлю зброєю в Харкові затриманий військовослужбовець

За даними прес-служби ГУВС в Харківській області, органами поліції міста Харкова було успішно проведено затримання військовослужбовця, якому висунуто підозру в організації масового збуту боєприпасів і зброї.

За інформацією поліцейських, 35-річний чоловік організував схему незаконної торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

"Під час проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривники до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю і патрони калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263) було розпочато в червні цього року.

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що на залізничній станції під Харковом затримали чоловіка з гранатами.

Також повідомлялося, що в Україні викрили нелегальних виробників зброї. Міжрегіональна злочинна група займалася незаконним виготовленням та збутом зброї через мілітарі-аукціон.