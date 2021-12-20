За торгівлю зброєю в Харкові затриманий військовослужбовець

За даними прес-служби ГУВС в Харківській області, органами поліції міста Харкова було успішно проведено затримання військовослужбовця, якому висунуто підозру в організації масового збуту боєприпасів і зброї.
За інформацією поліцейських, 35-річний чоловік організував схему незаконної торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.
Відзначається, що кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263) було розпочато в червні цього року.
В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що на залізничній станції під Харковом затримали чоловіка з гранатами.
Також повідомлялося, що в Україні викрили нелегальних виробників зброї. Міжрегіональна злочинна група займалася незаконним виготовленням та збутом зброї через мілітарі-аукціон.
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