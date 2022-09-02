За добу ЗСУ ліквідували розвідгрупу росії та відбили 8 атак на Луганщині

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай у Telegram.

"На лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляно три населені пункти.

Також випущено сім ракет. Вночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста та села з реактивних систем залпового вогню, шість - із мінометів. Вчинено чотири танкові наступи. Окрім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

Проте 14 серпня вісім ворожих атак було успішно відбито. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили", - сказано у повідомленні.