За добу ЗСУ ліквідували розвідгрупу росії та відбили 8 атак на Луганщині
08:58 15 серпня Київ, Україна
Українські захисники 14 серпня ліквідували розвідгрупу росіян та відбили 8 атак.
Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай у Telegram.
"На лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляно три населені пункти.
Також випущено сім ракет. Вночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста та села з реактивних систем залпового вогню, шість - із мінометів. Вчинено чотири танкові наступи. Окрім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.
Проте 14 серпня вісім ворожих атак було успішно відбито. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили", - сказано у повідомленні.
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