За добу ворог 82 рази обстріляв Херсонщину: п'ятеро поранених, серед них дитина

09:40 01 липня Київ, Україна

Не припиняються ворожі обстріли на Херсонщині. Як повідомляє начальник Херсонської ОВ Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 30 червня, окупанти здійснили 82 обстріли по підконтрольній Україні території області. Внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, серед яких дитина.

За його словами, за добу росіяни випустили 445 снарядів із мінометів, артилерії, танків, Градів та БПЛА.. Потрапили до житлових кварталів населених пунктів.

По місту Херсон війська Росії випустили п'ять снарядів.

Нагадаємо, окупанти 30 червня обстріляли Антонівку на Херсонщині. Постраждала родина із дитиною.

Також повідомлялося, що в Херсоні під час російських обстрілів тяжко поранено 72-річну жінку, у Михайлівці Новоолександрівської громади поранення отримав 70-річний чоловік.