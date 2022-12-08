За добу війська росії позбавили 18 запорізьких сімей будинків - ОВА

11:32 08 грудня Київ, Україна

Минулої доби, 7 грудня, рашисти 86 разів обстріляли Запорізьку область. Ворог атакував мирні населені пункти 40 разів: здійснив один авіаційний запуск, сім із РСЗВ, 32 артилерійські обстріли.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух

"Учорашній день Оріхів провів під ворожими Градами, снаряди летіли по всьому місту, палали будинки. А в Гуляйполі ворожа артилерія знищувала останні крихти життя", - написав Старух у Telegram.

За добу ворог зруйнував 18 будинків, влучив у цивільну інфраструктуру. Один мирний житель отримав поранення.



Крім того, каже голова ОВА, на тимчасово окупованих землях ворог продовжує знущатися з мирних людей, перешкоджаючи їхньому вільному виїзду. За вчора з окупації випустили 44 особи, з них одну дитину.