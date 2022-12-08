За добу війська росії позбавили 18 запорізьких сімей будинків - ОВА

Минулої доби, 7 грудня, рашисти 86 разів обстріляли Запорізьку область. Ворог атакував мирні населені пункти 40 разів: здійснив один авіаційний запуск, сім із РСЗВ, 32 артилерійські обстріли.
Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух.
За добу ворог зруйнував 18 будинків, влучив у цивільну інфраструктуру. Один мирний житель отримав поранення.
Крім того, каже голова ОВА, на тимчасово окупованих землях ворог продовжує знущатися з мирних людей, перешкоджаючи їхньому вільному виїзду. За вчора з окупації випустили 44 особи, з них одну дитину.
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