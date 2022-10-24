За добу на Донеччині окупанти вбили шістьох людей

11:13 24 жовтня Київ, Україна

Минулої доби, 23 жовтня, російські військові вбили шістьох жителів Донецької області. Ще п'ятеро отримали поранення.



Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“За 23 жовтня стало відомо про шістьох мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами: трьох у Курдюмівці, двох у Великій Новосілці та одного у Бахмуті. Ще п'ять людей за вчора отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Вночі росіяни вели обстріл на ділянках фронту від Мар'їнської до Лиманської громади.



На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади. Там обійшлося без жертв та руйнувань.



На Горлівському напрямку, як зазначає Кириленко, найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади: там зруйнували ракетою місцеву їдальню. Також протягом ночі були обстріли по околицях Світлодарської та Соледарської громад.



На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади – найбільше страждають Торське та Зарічне.