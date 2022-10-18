За добу русня вдарила по 16 населених пунктах Донеччини

12:42 18 жовтня Київ, Україна

За добу окупанти завдали ракетного обстрілу по 16 населених пунктах Донецької області. Є загиблі та поранені мирні жителі.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.



Російські війська били по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Соледар, Торецьк, Курахове, Часів Яр, смт Очеретине, Щербинівка, селах Времівка, Новоукраїнка, Карлівка, Орлівка, Костянтинівка, Петропавлівка, Слов'янка ракетами, застосовували РСЗВ "Смерч" та "Град", артилерію та міномети.



Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів – 29 житлових будинків, коксохімічний завод, лінію електропередач, магістральний водопровід, ТЕС, корпус лікарні, господарські будівлі, гаражні бокси, автомобілі.



Минулої доби росіяни шість разів обстріляли з артилерії Бахмут. Пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, є загиблі та поранені.



У селі Костянтинівка Мар'їнської громади під артилерійським обстрілом дістала поранення дитина 2009 року народження.



У селі Орлівка Очеретинської громади російські війська влучили артилерією у приватний будинок, вбили та травмували мешканців.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



За допомогою поліції з Донецької області евакуйовано ще 269 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 24 600 осіб, серед них 3872 – діти, 1394 – люди з інвалідністю.