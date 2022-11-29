За добу росіяни випустили по кордону Сумщини 129 мін, снарядів та іншої вибухівки

За добу військові агресора обстріляли чотири громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, ворог здійснив три мінометні обстріли Середино-Будської громади. На території громади розірвалися два артилерійські снаряди. Усього було зафіксовано 30 "прильотів".
Після 16 години з боку росії противник здійснив по прикордонню 60 пострілів з гранатомета і завдав автоматних і кулеметних черг. Згодом було ще 5 "прильотів" із ствольної артилерії. У всіх випадках обійшлося без руйнувань.
Між Середино-Будською та Дружбівською громадами розірвалися 10 ворожих мін. Також обійшлося без наслідків.
У Шалигінській громаді було два "прильоти" зі ствольної артилерії по прикордонню. Без ушкоджень.
Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Було 20 "прильотів", без руйнувань.
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