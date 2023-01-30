За добу росіяни обстріляли три райони Харківщини

10:46 30 січня Київ, Україна

Протягом минулої доби війська росії обстрілювали прикордонні населені пункти трьох районів Харківської області – Куп'янського, Чугуївського та Харківського, поранено чоловіка.



Про це 30 січня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечтя, Дворічна та інші міста та села, уточнив він.