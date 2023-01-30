За добу росіяни обстріляли три райони Харківщини

Протягом минулої доби війська росії обстрілювали прикордонні населені пункти трьох районів Харківської області – Куп'янського, Чугуївського та Харківського, поранено чоловіка.
Про це 30 січня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечтя, Дворічна та інші міста та села, уточнив він.
Про це 30 січня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечтя, Дворічна та інші міста та села, уточнив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі