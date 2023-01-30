За добу росіяни обстріляли три райони Харківщини

10:46 30 січня Київ, Україна

Протягом минулої доби війська росії обстрілювали прикордонні населені пункти трьох районів Харківської області – Куп'янського, Чугуївського та Харківського, поранено чоловіка.

Про це 30 січня повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечтя, Дворічна та інші міста та села, уточнив він.
 
"Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарські будівлі. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості", - наголосив глава ОВА.