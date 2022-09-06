За добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

12:38 06 вересня Київ, Україна

У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.



Зазначається, що під удар потрапила цивільна інфраструктура в районі населених пунктів Темирівка, Гуляйполе, Щербаки, Комишуваха, Малі Щербаки, Оріхів, Білогір'я, Новоданилівка, Червоне, Малинівка, Юрківка, Залізничне, Дорожнянка, Мала Токмачка, Кам’янське.



Надійшло 47 повідомлень про руйнування об'єктів.



Також минулої доби проводилася евакуація цивільного населення. Усього евакуйовано 1266 осіб, з яких 309 дітей.