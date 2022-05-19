За добу російські військові вбили на Луганщині чотирьох людей

10:07 19 травня Київ, Україна

Внаслідок російських обстрілів у Луганській області 18 травня загинули чотири мирні жителі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Усі четверо були мешканцями Сєвєродонецька: двох жінок знайшли у квартирі, куди влучив снаряд, а тіла ще двох – чоловіка та жінки – знайшли на вулиці. Місто російські військові обстрілювали з самого ранку.

“Десь через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця загоряння по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, у деяких із них палали – окремі квартири та цілі під'їзди”, – розповів Гайдай.

Щодо постраждалих, то двоє з них також є жителями Сєвєродонецька. Вони отримали осколкові поранення та контузію. Ще одній жінці у Лисичанську внаслідок російських обстрілів відірвало руку.

Обстрілювали росіяни й Попаснянську громаду, де активно застосовували авіацію. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Луганській області загинуло 288 цивільних.