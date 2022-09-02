За добу російські окупанти завдали 26 ударів по Донбасу

Минулої доби російські окупанти завдали 26 ударів по Донбасу. Били з авіації, артилерії, танків, РСЗВ "Град" та ракетами. В результаті загинули та поранені громадяни.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Армія росії зруйнувала і пошкодила 20 житлових будинків, школу, санаторій та лінію електропередач.
У Бахмуті росіяни вбили одну цивільну людину, ще одну поранили. Також поранення отримав один мешканець Авдіївки.
Поліціянти зібрали докази кожного військового злочину росії. Правоохоронці та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
За добу поліції вдалося евакуювати ще 268 людей. З початку обов'язкової евакуації – понад 9600, зокрема, 1786 – діти, 463 – люди з інвалідністю.
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