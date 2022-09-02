За добу російські окупанти завдали 26 ударів по Донбасу

15:05 24 серпня Київ, Україна

Минулої доби російські окупанти завдали 26 ударів по Донбасу. Били з авіації, артилерії, танків, РСЗВ "Град" та ракетами. В результаті загинули та поранені громадяни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Під ударом росіян знаходилися 12 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Слов'янськ, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, Нелипівка, села Карлівка, Опросне, Константинополь, Щербинівка. Так, Авдіївка витримала дев'ять ворожих атак”, – наголошується у повідомленні.

Армія росії зруйнувала і пошкодила 20 житлових будинків, школу, санаторій та лінію електропередач.

У Бахмуті росіяни вбили одну цивільну людину, ще одну поранили. Також поранення отримав один мешканець Авдіївки.



Поліціянти зібрали докази кожного військового злочину росії. Правоохоронці та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



За добу поліції вдалося евакуювати ще 268 людей. З початку обов'язкової евакуації – понад 9600, зокрема, 1786 – діти, 463 – люди з інвалідністю.